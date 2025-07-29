Манчестер Сити отклонил предложение Ноттингем Форест по трансферу Джеймса Макейти в размере 25 млн фунтов.

Манчестер Сити отклонил официальное предложение Ноттингем Форест по трансферу атакующего полузащитника Джеймса МакКейти, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Его размер составлял 25 млн фунтов.

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Макейти является воспитанником "горожан". Его контракт действует до 30 июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.

В прошлом сезоне Джеймс сыграл 936 минут в 27 матчах за клуб, отметившись 7 голами.

Ранее сообщалось, что Сити почти согласовал трансфер игрока в Айнтрахт за 30 млн евро.

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