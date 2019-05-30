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Манчестер Сити отказался продавать Сане в Баварию за 80 млн евро

22:33 38 Читати українською
Манчестер Сити отказался продавать Сане в Баварию за 80 млн евро
Лерой Сане / фото из соцсетей

Переход вингера Манчестер Сити Лероя Сане в Баварию находится под угрозой срыва.

Манчестер Сити отклонил предложение мюнхенцев в размере 80 млн евро по трансферу Лероя Сане, сообщает Guardian.

Румменигге: Бавария не ведет переговоры с Манчестер Сити по Сане, сначала нужно убедить игрока

По информации издания, Бавария не планирует отступать от своих намерений и осуществит еще одну попытку организовать переход 23-летнего немца.

Ранее главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отметил, что клуб уже полтора года пытается продлить контракт с футболистом.

Манчестер Сити попытается подписать новый контракт с Сане – Гвардиола хочет сохранить вингера

Сане, который выступает за "горожан" с 2016 года, в сезоне-2018/19 забил 10 мячей и сделал 11 голевых передач в 31 матче АПЛ.

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Англия Лерой Сане Лерой Сане Бавария Бавария Манчестер Сити Манчестер Сити
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