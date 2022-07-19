Парижский клуб делает все возможное, чтобы Неймара больше не было в команде.

Хотя Кристоф Гальтье готов работать с бразильцем, новый спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш стремится от него избавиться. По мнению руководства, Неймар получает слишком много денег и не показывает соответствующих результатов на футбольном поле.

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По информации французских СМИ, парижане попытались отправить 30-летнего форварда в АПЛ. L'Equipe и Le Parisien сообщили, что ПСЖ предложил подписать Неймара Манчестер Сити. Им даже не нужны были деньги – речь шла об обмене на Бернарду Силву. Однако "горожане" ответили решительным отказом, даже не приступив к торгам.

К слову, контракт Неймара с ПСЖ действует еще три сезона. Его зарплата составляет 35 млн евро. Значительную часть прошлого сезона бразилец пропустил из-за травм, наиграв лишь 28 поединков и оформив 13+8.

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