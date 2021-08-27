Казалось, что форвард Ювентуса окажется в Манчестер Сити, но переход сорвался. Фабрицио Романо утверждает, что договоренности так и не было достигнуто ни с игроком, ни между клубами. "Горожане" вышли из переговоров.

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В то же время на авансцену вышел Манчестер Юнайтед, который не прочь вернуть своего бывшего игрока. По информации MEN, уже согласованы условия личного контракта. Роналду якобы будет зарабатывать 270 тысяч фунтов в неделю – это около 16,5 млн евро в год. Его зарплата в Турине составила 31 млн.

Напомним, Роналду перебрался в Ювентус летом 2018 года за 117 млн ​​евро и дважды стал обладателем Скудетто. А вот в Лиге чемпионов португалец с туринцами не выходили даже в полуфинал. Всего в футболке Юве Криштиану забил 101 гол в 134-х матчах.

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