Голубая команда из Манчестера может похвастаться солидными цифрами по итогам сезона 2021/22.

На сайте "горожан" появился годовой финансовый отчет за прошедшую кампанию, в котором говорится о рекордных прибыли (613 миллионов фунтов) и доходе (41,7 млн) в истории клуба.

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Эти показатели более чем вдвое превышают предыдущий рекорд. Среди причин такого результата Сити называет возвращение фанатов на трибуны после ограничений, связанных с пандемией, и увеличение коммерческих доходов.

К слову, компания Brand Finance назвала Манчестер Сити вторым самым дорогим футбольным брендом мира, оценив его в 1,33 миллиарда евро.