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Манчестер Сити остроумно отреагировал на вратарскую "карьеру" Уокера в матче с Аталантой

10:38 235 Читати українською
Манчестер Сити остроумно отреагировал на вратарскую "карьеру" Уокера в матче с Аталантой
Кайл Уокер / Getty Images

Манчестер Сити с юмором подытожил выступление защитника команды Кайла Уокера, которому пришлось стать на ворота в концовке матча 4 тура Лиги чемпионов против Аталанты (1:1).

49’ Марио Пасалич
 
Рахим Стерлинг 7’
Клаудио Браво 81’
7’ Рахим Стерлинг
49’ Марио Пасалич
81’ Клаудио Браво

Англичанин был "официально" переведен из списка защитников и стал новым голкипером в заявке команды.

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Напомним, именно Уокер подстраховал Клаудио Браво, получившего красную карточку на 81-ой минуте матча против Аталанты. Чилиец сам вышел на замену вместо травмированного Эдерсона, поэтому третьего стража ворот пришлось выбирать из полевых игроков.

Сейчас Уокер может похвастаться превосходной карьерой голкипера – ни одного пропущенного гола. Правда, она длилась всего 14 минут, но подобный опыт вполне может пригодиться англичанину во время следующих матчей.

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