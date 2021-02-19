Манчестер Сити отрицает факт переговоров о возможном трансфере обладателя шести "Золотых мячей", сообщает Sky Sports.

Манчестер Сити откорректировал предложение Месси – Лео потерял почти 200 миллионов

Месси летом уже пытался покинуть Барселону, но ему не удалось договориться с руководством. "Горожане" тогда назывались главными претендентами на звезду, но в клубе заявляют, что ни тогда, ни после этого не входили в переговоры с Лео и "блаугранас". Более того, по информации источника, Сити даже не делал предложений Месси.

Напомним, контракт 33-летнего аргентинца с каталонцами завершается летом. Стороны не согласовали новый, а сам Месси заявил, что будет размышлять о своем будущем в Барселоне после выборов президента.

К слову, в нынешнем сезоне Лионель Месси провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 8 результативных передач.

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