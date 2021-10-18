Команда Хосепа Гвардиолы еще до трансферного окна занимается поиском усиления. На радарах оказался Деклан Райс.

22-летний опорный полузащитник Вест Хэма, который может сыграть и в центре обороны, стал приоритетной трансферной целью "горожан", утверждает The Athletic.

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Манчестер Сити видит в Деклане долгосрочную замену ветерану Фернандиньо, который в свои 36 лет уже размышляет о завершении карьеры. Ранее в услугах Райса были заинтересованы еще три гранда английского футбола – Манчестер Юнайтед, Челси и Ливерпуль.

К слову, хавбек является воспитанником Вест Хэма. За основную команду "молотков" англичанин провел 155 поединков, в которых отличился семью голами и столькими же ассистами.

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