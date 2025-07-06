Манчестер Сити летом активно проводит чистку состава. Кайл Уокер перешел в Бернли и теперь "горожане" хотят избавиться от еще одного игрока.

Уокер окончательно покинул Манчестер Сити – новый клуб разорвал сеть презентацией трансфера (ВИДЕО)

Как сообщает Manchester Evening News, Джека Грилиша не взяли на Клубный ЧМ-2025. Вингеру нужно искать новую команду, поскольку Гвардиола больше не рассчитывает на него. Манчестер Сити готов отпустить англичанина за 40 миллионов фунтов.

Напомним, что Грилиш перешел к "горожанам" из Астон Виллы за 117 миллионов евро. В общем Джек сыграл за Манчестер Сити 157 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 23 ассиста.

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