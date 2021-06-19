Украинский легионер "горожан" Александр Зинченко может не волноваться относительно своих позиций в английском клубе.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко начнет следующий сезон в качестве основного левого защитника Манчестер Сити, сообщает City Xtra.

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По информации источника, боссы манчестерского клуба в летнее трансферное окно не планируют усиливать позицию украинца – в приоритете клуба другие трансферные задачи.

Напомним, в сезоне 2020/21 Александр провел за Манчестер Сити 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 2 результативными передачами.

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