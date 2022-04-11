Стремление Хосепа Гвардиолы к абсолютному совершенству заставляет его уже сегодня размышлять над ближайшими переменами в команде.

Манчестер Сити готовится к серьезной реорганизации, сообщает Manchester Evening News. Как известно, среди главных трансферных целей "горожан" – норвежский нападающий Борусии Д Эрлинг Холанд.

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Среди желаемых приобретений – хавбек Вест Хэма Деклан Райс, однако клуб может выбрать более дешевый вариант, поскольку за звезду сборной Англии просят 80 миллионов фунтов стерлингов. Одним из таких футболистов является представитель Монако Орельен Чуамени. Кроме того, лакомым кусочком для "горожан" является мароканский защитник ПСЖ Ашраф Хакими.

Наставник Ман Сити готов попрощаться сразу с несколькими футболистами. Одним из первых может уйти Габриэл Жезус, но это произойдет лишь в том случае, если клуб получит желаемых исполнителей. Под вопросом и Фернандиньо – Пеп признался, что хотел бы, чтобы бразилец остался, однако все будет зависеть от того, захочет ли экс-звезда Шахтера продлить контракт еще на 12 месяцев.

Что касается Александра Зинченко, он попал в список 25 футболистов, которые должны остаться в команде.

Напомним, в текущем сезоне украинец провел за "горожан" 18 матчей во всех турнирах, в которых отличился двумя ассистами. Его контракт действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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