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Манчестер Сити опередил Барселону в борьбе за Сауля

15:36 31 Читати українською
Манчестер Сити опередил Барселону в борьбе за Сауля
Сауль Ньигес / фото из соцсетей

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес летом может сменить команду.

Манчестер Сити после неудачи с трансфером Фрэнки де Йонга готов подписать хавбека Атлетико Сауля, на которого тоже претендует Барселона.

Барселона готова выложить 110 млн евро за Сауля

Хосеп Гвардиола определил игрока "матрасников" приоритетной целью на летнее межсезонье, и "горожане" сделают все возможное, чтобы не проиграть борьбу на рынке Барселоне уже второй раз.

По информации ESPN, Манчестер Сити готов заплатить за лидера Атлетико 150 миллионов евро, что делает их безоговорочным фаворитом за право подписать Сауля.

Сауль признался, при каком условии может покинуть Атлетико

Отмечается, 24-летний испанец на Этихад Стэдиум должен стать заменой бразильцу Фернандиньо, которому в мае исполнится 34.

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