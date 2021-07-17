Вольфсбург на своем официальном сайте объявил о трансфере Лукаса Нмечи. Контракт рассчитан на четыре сезона. Это первый полноценный трансфер для воспитанника Манчестер Сити. Ранее форвард регулярно выступал в арендах. В частности, имел опыт игры и за Вольфсбург, где провел первую половину сезона 2019/20.

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"Хотя для меня это было непростое время с точки зрения результатов, я чувствовал себя очень комфортно в Вольфсбурге. Я с нетерпением жду возможности вновь увидеть много знакомых лиц и, прежде всего, того, что наконец смогу показать, чего я стою.

Тогда, как и сейчас, я убежден в том, что это правильный путь, и всегда следил за Вольфсбургом с тех пор, как ушел. Я хотел бы сделать вклад в то, чтобы мы достигли наших целей", – цитирует Нмечу пресс-служба "волков".

К слову, прошлый сезон 22-летний нападающий провел в бельгийском Андерлехте, где рядом с нашим Богданом Михайличенко сыграл 41 матч. Там Нмеча сумел раскрыть свой бомбардирский талант – 21 гол и три ассиста.

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