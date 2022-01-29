Подозрения вызвала компания, которая спонсирует "горожан" с 2015 года. Она работает в сфере защищенных бесконтактных платежей.

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По информации Off The Pitch, у Wega нет ни одного продукта, а также нет сотрудников. Компания зарегистрирована в Швейцарии, а ее манчестерский телефонный номер недействителен. Манчестер Сити пока отказывается комментировать ситуацию.

Недавно Wega фигурировала в еще одном подозрительном событии. Фирма анонсировала в Катаре киберспортивный чемпионат мира с призовым фондом в 15 млн долларов. Он должен был состояться во время ЧМ-2022. Однако подробности турнира так и не были опубликованы, и официальные представители катарского Мундиаля ничего не знают о киберспортивном турнире.

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