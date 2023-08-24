После ухода Рияда Мареза в Аль-Ахли английский клуб активно подыскивал ему замену. Манчестер Сити нацелился на одного из лучших дриблеров Лиги 1 Жереми Доку. Переговоры с Ренном прошли успешно и в своих соцсетях "горожане" объявили о переходе 21-летнего бельгийца. Жереми Доку подписал контракт с Манчестер Сити на пять сезонов - до 2028 года.

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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Ренн получил за трансфер бельгийца 60 миллионов евро. Доку уже выбрал себе игровой номер в новой команде. Вингер будет выступать в футболке с цифрами 11. Ранее игровой номер принадлежал украинцу Александру Зинченко, который сменил Манчестер Сити на Арсенал в 2022 году.

Жереми Доку выступал за Ренн с сезона 2020/21. В составе бретонской команды он провел 92 матча, в которых забил 12 голов и оформил 10 результативных передач.

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