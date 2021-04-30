18-летний вингер Дарио Сармьенто будет выступать за Манчестер Сити, информирует официальный сайт Эстудиантеса.

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До английской команды игрок присоединится летом. Сумма такого трансфера оценивается в 6 млн евро и может достичь отметки в 15 млн, согласно условий договора. Интересно и то, что переход Сармьенто является историческим – впервые "горожане" и Эстудиантес оформили общий трансфер.

Заметим, Дарио является воспитанником "львов", за их основу он уже успел провести 21 матч. Юный вингер также вызывается в молодежную сборную своей страны.

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