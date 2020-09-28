Манчестер Сити таки смог договориться о подписании еще одного центрального защитника.

Бенфика на своем официальном сайте объявила о продаже Рубена Диаша "горожанам" за 68 млн евро плюс 3,6 млн предусмотрены бонусами. В обратном направлении отправится Николас Отаменди, которого оценили в 15 млн евро.

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Диаш является воспитанником Бенфики, за первую команду "орлов" дебютировал в 2017 году. За это время центрбек провел 133 матча, отличился 11 голами и 6 ассистами. В прошлом сезоне 23-летний португалец вместе с Бенфикой вылетел от Шахтера на стадии 1/16 Лиги Европы. В домашнем матче (3:3) лидер "орлов" умудрился поразить свои и чужие ворота.

Добавим, что в это межсезонье Манчестер Сити уже успел купить другого дорогого центрального защитника – 41 млн фунтов отдали Борнмуту за Натана Аке.

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