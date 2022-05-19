Манчестер Сити решил почтить свою форму образца 1967-1971 годов, в которой получили чемпионство Англии и стали обладателем Кубка Англии. Посвятили же униформу легенде клуба Колину Беллу.

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Логотип теперь расположен на груди по центру, а на воротнике и рукавах появились бордово-белые полосы. "Новая домашняя форма Манчестер Сити – это соответствующая дань классическому стилю домашней формы Сити прошлого. Мы хотели создать современный стиль в футболках, которые носили с 1967 по 1971 год", – говорится в заявлении на официальном сайте Манчестер Сити.

Добавим, что в текущем сезоне "горожане" пока не одержали трофеев и ведут ожесточенную борьбу с Ливерпулем за победу в АПЛ.

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