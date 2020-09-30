Манчестер Сити официально представил Диаша
Португальский защитник Рубен Диаш наконец добрался до Манчестера.
Рубен Диаш оставил свою подпись на 6-летнем контракте с Манчестер Сити, сообщает официальный сайт "горожан".
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Бенфика получила 68 млн евро компенсации за своего 23-летнего таланта. В обратном направлении отправится защитник вице-чемпиона Англии Николас Отаменди, за которого "орлы" заплатят около 15 млн евро.
Диаш является воспитанником Бенфики, за первую команду "орлов" дебютировал в 2017 году. За это время центрбэк провел 133 матча, отличился 11 голами и 6 ассистами.
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