О переходе 18-летнего Стевановича сообщил официальный Twitter Партизана. Нападающий присоединится к рядам Манчестер Сити в зимнее трансферное окно.

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Сумма трансфера и срок контракта не указаны. Ранее сообщалось, что Партизан получит 8 млн евро. Интересно, что сербский форвард интересовал также Манчестер Юнайтед – именно манкунианцев считали фаворитом в борьбе за таланта.

В текущем сезоне чемпионата Сербии Стеванович провел 11 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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