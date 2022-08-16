"Горожанам" наконец-то удалось оформить трансфер футболиста на позицию левого защитника, которая оставалась вакантной после перехода Александра Зинченко в Арсенал. Пеп Гвардиола очень хотел видеть в команде Марка Кукурелью, но пришлось довольствоваться другим воспитанником Барселоны.

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Испанец Серхио Гомес стал игроком Манчестер Сити и подписал контракт на 4 сезона, сообщает пресс-служба клуба. Новичок "горожан" будет носить футболку с номером 21. По информации СМИ, Андерлехт получил за своего игрока 13 миллионов евро компенсации.

Напомним, Серхио Гомес перебрался в Бельгию год назад из Боруссии Дортмунд и легко выиграл конкуренцию у Богдана Михайличенко. В прошлом сезоне испанец стал настоящей звездой Лиги Жупиле – сыграл 39 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 12 ассистов.

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