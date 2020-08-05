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Манчестер Сити официально подписал Аке

21:49 - Читати українською
Манчестер Сити официально подписал Аке
Натан Аке / ФК Манчестер Сити

Вице-чемпион Англии успешно завершил переход Натана Аке из Борнмута, который уже подписал контракт с новым клубом.

Соглашение с защитником сборной Нидерландов рассчитано на 5 лет – до лета 2025-го, информирует официальный сайт Манчестер Сити.

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Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось о 41 млн фунтов для Борнмута, который по итогам сезона 2019/20 вылетел из АПЛ. 25-летний Аке провел 29 поединков, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Аке стал рекордным продажей в истории Борнмута и вторым новичком Манчестер Сити. Как известно, вице-чемпион АПЛ уже подписал Феррана Торреса из Валенсии.

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