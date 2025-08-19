Мидлсбро на своем официальном сайте объявил об аренде у Манчестер Сити полузащитника Сверре Нипана сроком на один год. Этим летом 18-летний футболист перешел в Манчестер Сити из Русенборга за рекордные для чемпионата Норвегии 12,5 миллиона фунтов.

Манчестер Сити подписал топ-таланта – на него охотились Реал, Ливерпуль и Арсенал

Нипан считается норвежским вундеркиндом. Он дебютировал за первую команду Русенборга в возрасте 15 лет и с тех пор забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 66 матчах. В его услугах были заинтересованы Реал, Ливерпуль и Арсенал, но сам полузащитник хотел выступать под руководством Пепа Гвардиолы.

18-летний игрок в основном действует на позиции центрального полузащитника, но может быть использован в качестве атакующего полузащитника, центрального нападающего или вингера.