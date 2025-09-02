Манчестер Сити на своем официальном сайте сообщил об уходе Эдерсона. Бразилец находится в Стамбуле, где будет выступать за Фенербахче.

Манчестер Сити на фоне неудач в АПЛ согласовал с ПСЖ трансфер Доннаруммы, который заменит Эдерсона

Турецкий клуб сообщил о достижении договоренности с Манчестер Сити о переходе 32-летнего вратаря за 12-14 миллионов евро. По информации Fanatik, бразильский футболист подпишет соглашение с Фенербахче на три года с опцией продления еще на один сезон. Зарплата вратаря составляет 11 миллионов евро в год.

Эдерсон выступал за Манчестер Сити с 2017 года. Он в общей сложности сыграл 372 матча за клуб. Бразилец выиграл с "горожанами" ряд трофеев, в частности выиграл требл в сезоне 2022/23.

