Манчестер Сити официально избавился от игрока, который выигрывал с клубом требл – расчистил путь для звезды ПСЖ
Эдерсон покинул Ман Сити ради Фенербахче. Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма должен заменить бразильского вратаря.
Манчестер Сити на своем официальном сайте сообщил об уходе Эдерсона. Бразилец находится в Стамбуле, где будет выступать за Фенербахче.
Манчестер Сити на фоне неудач в АПЛ согласовал с ПСЖ трансфер Доннаруммы, который заменит Эдерсона
Турецкий клуб сообщил о достижении договоренности с Манчестер Сити о переходе 32-летнего вратаря за 12-14 миллионов евро. По информации Fanatik, бразильский футболист подпишет соглашение с Фенербахче на три года с опцией продления еще на один сезон. Зарплата вратаря составляет 11 миллионов евро в год.
Эдерсон выступал за Манчестер Сити с 2017 года. Он в общей сложности сыграл 372 матча за клуб. Бразилец выиграл с "горожанами" ряд трофеев, в частности выиграл требл в сезоне 2022/23.
