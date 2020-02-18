Манчестер Сити обвиняет трех европейских грандов в собственной дисквалификации – известны имена

Английский клуб, который получил жесткий бан в еврокубках, считает, что на решение УЕФА повлияли мощные конкуренты.

Узнав о суровой дисквалификации из Лиги чемпионов, руководство Манчестер Сити начало обвинять трех европейских грандов, Реал, ПСЖ и Баварию, отмечает The Athletic, анализируя плюсы и минусы в наказании "горожан".

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Руководство Сити считает, что все вышеперечисленные клубы оказывали давление на УЕФА, чтобы тот принял максимально жесткое решение. "Источники в клубе настаивают, что Мадрид, Бавария и другие английские клубы фактически заставили УЕФА дисквалифицировать "горожан" из Лиги чемпионов. Еще один инициатор наказания – ПСЖ, который недавно чудом избежал санкций. Насер Аль-Хелайфи заседает в исполнительном комитете УЕФА как один из двух представителей Европейской ассоциации клубов", – объясняет The Athletic.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал Манчестер Сити из еврокубков на два следующих сезона из-за нарушения финансового фэйр-плей в 2012-2016 годах. "Сити" обвиняют в завышении сумм от спонсорских контрактов, чтобы скрыть реальные убытки клуба.

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