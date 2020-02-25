Манчестер Сити объявил заявку на матч против Реала – Зинченко вернулся в состав

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола определился с составом на первый матч 1/8 Лиги чемпионов против Реала.

Полный список из 22 игроков был опубликован в официальном твиттере "горожан".

Реал Мадрид – Манчестер Сити: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов

В заявку попал и Александр Зинченко. Украинский легионер в последний раз выходил на поле 2 февраля в матче 25 тура АПЛ против Тоттенхэма. Тогда защитник Манчестер Сити получил красную карточку, из-за которой был вынужден пропустить следующую игру с Вест Хэмом. Зинченко не получил шанса и в эту субботу (22 февраля), оказавшись вне заявки на поединок с Лестером.

Напомним, матч Реал – Манчестер Сити состоится 26 февраля в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Начало игры в 22:00.

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