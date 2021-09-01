Голкипер Манчестер Сити Эдерсон стал еще одним игроком "горожан", который продолжил сотрудничество с клубом.

Новый контракт Эдерсона с Манчестер Сити рассчитан до лета 2026, сообщает официальный сайт "горожан". В этом году чемпион Англии также продлил контракты с Де Брюйне, Фернандиньо, Рубеном Диашем и Стоунзом.

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"Это было простое решение для меня. Я нигде больше не хотел бы быть. Быть частью одной из лучших команд в мировом футболе и каждого бороться за трофеи – вот что хочет каждый футболист, и это возможность, которую ты в Манчестер Сити", – отметил Эдерсон в комментарии пресс-службе Манчестер Сити.

К слову, бразилец выступает за "горожан" с 2017 года и успел трижды стать чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Лиги, триумфатором Кубка Англии и финалистом Лиги чемпионов.

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