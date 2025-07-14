Как сообщает GOAL, хавбек Манчестер Сити Джеймс Макейти отправится во Франкфурт на переговоры с Айнтрахтом относительно возможного перехода.

Грилиш в состоянии опьянения отрывался на концерте и высказывался о Ман Сити (ВИДЕО)

Поездка носит характер ознакомительной встречи – речь идет не о медосмотре, а о возможности обсудить все детали потенциального трансфера и оценить перспективы сотрудничества. Соглашение пока не согласовано, однако интерес со стороны немецкого клуба очевиден – Айнтрахт Франкфурт в новом сезоне будет выступать в Лиге чемпионов после третьего места в Бундеслиге.

МакКейти не получал стабильной игровой практики в Манчестер Сити в прошлом сезоне и стремится продолжить карьеру в клубе, где будет иметь больше времени на поле. На юношеском уровне хавбек стал капитаном сборной Англии U-21, с которой выиграл Евро, переиграв в финале Германию. Осенью Макэйти исполнится 23, поэтому следующий шаг в его карьере может стать определяющим.

Манчестер Сити уже вроде бы определил цену на своего воспитанника – 30 миллионов евро. По информации СМИ, кроме Айнтрахта, на игрока претендуют Ноттингем Форест, Эвертон и Боруссия Д.

В составе Манчестер Сити полузащитник провел 34 матча, в которых отметился 7 голами. Контракт Макэйти с Манчестер Сити действует до 2026 года.

Золоті 70-ті і сива давнина: 9:0 на Кубку світу, чемпіон Італії загинув у крамниці, священики запалили в Барселоні