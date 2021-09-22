Манчестер Сити получал предложение продать 18-летнего нападающего молодежной команды за 15 млн фунтов, утверждает Football Insider.

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По информации источника, немецкий клуб получил категорический отказ. Манчестер Сити даже не начинал переговоры, поскольку в клубе всерьез рассчитывают на Дилэпа, в котором видят игрока основного состава в будущем.

К слову, на данный момент Лиам провел за первую команду "горожан" лишь три матча (забил 1 гол). Стоит заметить, что нападающий Манчестер Сити является сыном бывшего футболиста Сток Сити и сборной Ирландии Рори Дилэпа.

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