Манчестер Сити не собирается покупать центрального защитника, несмотря на потерю Ляпорта

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заверил, что клуб не будет выходить на трансферный рынок ради нового центрбэка.

"Я советую вам не писать слишком много имен, потому что вы ошибетесь. Я не думаю, что что-то произойдет. Я уже слышал, мы заинтересованы в том или ином игроке. Я хотел бы сказать всем клубам в мире: "Не волнуйтесь, потому что нас не интересуют любые игроки или центральные защитники в Европе".

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Мы собираемся выживать с игроками, которые у нас есть. Может быть, в декабре мы начнем думать об этом. Может быть. Но мы не могли инвестировать в эту ситуацию летом, мы не сможем сделать это зимой. Вот почему мы будем ждать и использовать тех игроков, которые у нас есть", – цитирует Гвардиолу Guardian.

Напомним, Манчестер Сити потерял Эмерика Ляпорта минимум до конца года, а Джон Стоунз только восстановился после травмы и еще не набрал необходимых кондиций.

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