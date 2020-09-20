Манчестер Сити предлагал андалусийцам за 21-летнего француза 55 миллионов евро, но получил отказ, сообщает Еstadiodeportivo.

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По информации издания, Севилья не хочет продавать талантливого исполнителя, однако в то же время дала знать Манчестер Сити, что в контракте игрока прописана клаусула в размере 90 млн. Пока не известно, сделают ли англичане повторное предложение, или сосредоточатся на альтернативных кандидатах. Сам Кунде не прочь еще хотя бы на год остаться в Севилье.

Стоит отметить, Жюль выступает за молодежную сборную Франции. В прошлом сезоне Ла Лиги, Кунде провел 29 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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