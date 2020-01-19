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Манчестер Сити не отпустил своего форварда в Бундеслигу – "горожане" боятся повторения истории с Санчо

16:37 213 Читати українською
Манчестер Сити не отпустил своего форварда в Бундеслигу – "горожане" боятся повторения истории с Санчо
Джейден Брааф / ФК Манчестер Сити

Нападающий молодежной команды Манчестер Сити Джейден Брааф вызвал интерес со стороны ряда клубов чемпионата Германии.

Дотрмундська и менхенгладбахская Боруссии, Байер и РБ Лейпциг готовы предложить 17-летнему футболисту гораздо более выгодные условия, чем у него есть в Манчестере, информирует Voetbalzone.

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"Горожане" побоялись, что повторится история с их востпитанником Джейдоном Санчо, который после перехода в Боруссию Д стал звездой Бундеслиги, поэтому руководство английского клуба встретилось с агентами игрока и убедило их повлиять на молодого футболиста.

Игрок сборной Нидерландов U-18 хочет регулярно тренироваться с первой командой и в ближайшие перспективе дебютировать в АПЛ. Отсутствие конкретики по этому поводу беспокоит Браафа.

По информации источника, "горожане" могут рассмотреть вариант с продажей своего воспитанника, если тот будет настаивать на трансфере. Но в таком случае английский клуб потребует от потенциальных покупателей несколько десятков миллионов евро.

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