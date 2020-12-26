"Горожане" не планируют прощаться с игроками в ближайшее трансферное окно. Соответственно, продавать украинца тоже не планируют, сообщает The Athletic.

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В Сити рассчитывают на Зинченко, ведь команда борется на нескольких фронтах и ​​Гвардиоле нужна ротация. Однако, шансы на уход все же есть – Манчестер готов рассмотреть вариант трансфера в случае поступления выгодного предложения.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что Александр попал на радары Ювентуса, Наполи и Вулверхэмптона. Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро. В текущем сезоне в активе 24-летнего универсала лишь 6 матчей во всех турнирах и один ассист.

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