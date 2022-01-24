Тренерский штаб Манчестер Сити не мог дать никаких гарантий Криштиану Роналду по поводу постоянной игровой практики, сообщает The Athletic. Именно поэтому португальский нападающий отказался от этого трансфера, а выбрал в итоге Ман Юнайтед.

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Летом стороны пытались договориться, когда Криш был еще игроком Ювентуса. "Горожане" рассчитывали, что Рахим Стерлинг покинет команду и освободится место для Роналду, но англичанин остался. Также клуб не получал хороших предложений по Рияду Марезу и Бернарду Силве, которых был готов продать.

В нынешнем сезоне Криштиану провел 24 матча, в которых отличился 14-ю голами и тремя ассистами.

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