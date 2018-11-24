Манчестер Сити не будет подписывать новичков зимой

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует выходить на трансферный рынок ближайшей зимой.

Об этом испанец рассказал накануне поединка 13 тура Премьер-лиги против Вест Хэма.

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"Манчестер Сити не нуждается в новых приобретениях в январе. Когда мы формируем состав перед началом сезона, то не создаем команду для того, чтобы играть только до зимы. Иногда игроки получают травмы, в таком случае мы возьмем воспитанников нашей Академии.

В ближайшее трансферное окно мы никого не подпишем", – цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".

Напомним, после 12 туров Манчестер Сити лидирует в АПЛ, опережая Ливерпуль на 2 очка.

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