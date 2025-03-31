Холанд, вероятно, пропустит большую часть завершающей части сезона из-за травмы левой лодыжки. Как информирует CityXtra, норвежец сможет восстановиться только к последним матчам "горожан" в этом сезоне, включая клубный чемпионат мира.

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"Эрлинг прошел первые медицинские тесты в Манчестере в понедельник утром, и теперь он обратится за консультацией к специалисту, чтобы подтвердить полную степень травмы. Оценка повреждения продолжается, чтобы получить полный прогноз. Ожидается, что Холанд восстановится вовремя, чтобы сыграть в заключительных матчах этого сезона, включая Клубный чемпионат мира этим летом", – говорится в сообщении.

Добавим, что Эрлинг получил травму в матче Кубка Англии с Борнмутом. На 61-й минуте он попросил о замене – после того, как забил гол. Позже в социальных сетях появилось видео, на котором 24-летний форвард покидает стадион Виталити на костылях и в защитном ботинке. В этом сезоне Холанд забил за Манчестер Сити 30 голов в 40 матчах во всех турнирах.

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