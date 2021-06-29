"Горожане" продолжают поиски форварда в летнее межсезонье и прорабатывают сразу несколько вариантов.

Гризманн может оказаться в Манчестер Сити / Коллаж из открытых источников

Хосеп Гвардиола готов попробовать подписать форварда Барселоны и сборной Франции Антуана Гризманна, сообщает The Sun.

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Правда, такой вариант развития событий возможен лишь при условии, что "горожанам" не удастся согласовать трансфер Харри Кейна. Именно нападающий Тоттенхэма является приоритетным вариантом усиления Сити, по информации СМИ, переход уже почти согласован.

К слову, контракт Гризманна с Барселоной рассчитан до лета 2024 года. Накануне "блаугранас" выставили Антуана на трансферный рынок.

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