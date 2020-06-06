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Манчестер Сити нашел звездного конкурента Зинченко в Порту

18:36 86 Читати українською
Манчестер Сити нашел звездного конкурента Зинченко в Порту
Алекс Теллес / Фото ФК Порту

Манчестер Сити намерен увеличить конкуренцию в защитном звене.

Защитник Порту Алекс Теллес попал на радары действующего чемпиона Англии, сообщает Le10sport.

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В штабе Хосепа Гвардиолы разочарованы травматичностью Бенжамена Менди и нестабильностью Александра Зинченко, поэтому хотят Теллесом усилить позицию левого защитника.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии 27-летний бразилец провел 23 матча, в которых отметился 8-ю голами и 5-ю ассистами. Для сравнения, Зинченко в текущем розыгрыше АПЛ принял участие в 12 поединках.

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Теги
Порту Порту Англия Трансферы Александр Зинченко Александр Зинченко Трансферы Манчестер Сити Украинцы за рубежом Алекс Теллес Алекс Теллес Манчестер Сити Манчестер Сити
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