Манчестер Сити рассматривает замену Родри, который получил очередную травму. Обладатель “Золотого мяча” пропустил большую часть прошлого сезона из-за разрыва крестообразных связок и до сих пор не нашел оптимальной формы.

Как информирует CaughtOffside, "горожане" рассматривают возможность трансфера Павловича в зимнее трансферное окно и готовы предложить порядка 45-50 миллионов евро. Пеп Гвардиола восхищается талантом 21-летнего игрока.

В этом сезоне Павлович забил 1 гол в 4 матчах в Бундеслиге.

