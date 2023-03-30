Боссы Манчестер Сити определились с преемником Пепа Гвардиолы, если каталонский специалист решит досрочно расторгнуть контракт с клубом. Как информирует El Chiringuito, им станет Луис Энрике, который после ЧМ-2022 покинул сборную Испании, и пока находится без работы.

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Луису Энрике подготовили трехлетний контракт с зарплатой в 16 миллионов фунтов за сезон.

В прошлом году Гвардиола подписал с "горожанами" новый контракт до лета 2025 года, но за кулисами Этихада боятся его ухода уже этим летом. Руководители Манчестер Сити опасаются, что Пеп раздумывает над очередным творческим отпуском – как он сделал это после напряженного четырёхлетнего периода в Барселоне.

Напомним, что после работы с Барселоной Гвардиола на год уехал в Нью-Йорк – чтобы выучить английский язык и набраться сил для работы в Баварии.

Хосеп Гвардиола остается единственным элитным тренером современности, которого ни разу не увольняли – из Барселоны и Баварии 52-летний специалист уходил после завершения контракта.

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