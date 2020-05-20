Манчестер Сити нашел замену Давиду Силве в Милане, – СМИ

Полузащитник итальянского Милана Исмаэль Беннасер попал в сферу интересов английского Манчестер Сити.

"Горожане" готовы подписать хавбека на замену ветерану Давиду Силве, сообщает Foot Mercato.

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В подписании Беннасера якобы заинтересован наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола. Испанский специалист давно следит за игрой алжирца и обсуждал возможный трансфер 22-летнего полузащитника со своим тренерским штабом. На Этихаде Беннасер должен заменить Давида Силву. Опытный испанец летом покинет "горожан" в статусе свободного агента.

К слову, в нынешнем сезоне Исмаэль Беннасер провел 23 матча во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

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