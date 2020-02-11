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Манчестер Сити нашел замену Агуэро – назревает громкий трансфер

11:47 188 Читати українською
Манчестер Сити нашел замену Агуэро – назревает громкий трансфер
Серхио Агуэро / Фото ФК Манчестер Сити

Серхио Агуэро лишь 31 год, но Манчестер Сити уже в поисках нового лидера атаки.

Летом Манчестер Сити попытается сделать невозможное – приобрести у дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда, сообщает 90min.

Спортивный директор Боруссии Д рассказал, как ему удалось уговорить Холанда перейти в клуб

В штабе Хосепа Гвардиолы рассматривают 19-летнего вундеркинда как потенциальную замену Серхио Агуэро в будущем. В контракте Эрлинга прописана сумма отступных 70 млн евро, но она будет действовать только через полтора года, поэтому Сити придется выложить немалую сумму, чтобы убедить "шмелей" отпустить игрока уже летом.

В текущем сезоне Бундеслиги Холанд демонстрирует невероятную статистику, проведя 4 матча, в которых отметился 7-ю голами и ассистом.

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