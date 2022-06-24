Манчестер Сити хочет подписать Ортегу в статусе второго голкипера, сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг. "Горожане" предложили Штефану контракт на 3 года. На следующей неделе вратарь пройдет медосмотр для Сити и сменит клуб на правах свободного агента.

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Ортега за последние годы стал одним из лучших голкиперов Германии. В прошлом сезоне Штефан вместе с Арминией вылетел из Бундеслиги, однако был лидером чемпионата по количеству сейвов (124) и вторым по проценту парируемых ударов (73,3%). Спас команду от 7 пропущенных голов по системе post-shot xG.

Но ценность Ортеги не только в игре на линии. Он был глубинным плеймейкером Арминии. 29-летний голкипер начинал атаки команды классными передачами (вратарь с наибольшим количеством передач в Бундеслиге) и помогал преодолевать прессинг. То, что нужно Гвардиоле.

Судьба Ортеги окончательно определится, когда Манчестер Сити найдет новый клуб для Зака ​​Стеффена. Ортега станет дублером Эдерсона, а "горожане" смогут сохранять стиль даже со вторым голкипером.

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