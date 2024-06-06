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Правила, введенные в декабре 2021 года после продажи Ньюкасла саудовцам, призваны поддерживать конкурентоспособность, не позволяя клубам раздувать коммерческие сделки с компаниями, связанными с их владельцами. Такие сделки подлежат независимой оценке на предмет "справедливой рыночной стоимости".

По информации Daily Mail, Челси и Астон Вилла считают претензии Манчестер Сити обоснованными. Пока только один из них, предположительно "синие", подал заявление, что оспаривает ограничение сделок.

Ньюкасл воздержался в последних голосованиях по этому вопросу, но, учитывая то, что клуб принадлежит саудовским владельцам и уже заключил спонсорское соглашение с саудовской фирмой по организации мероприятий Sela, победу Сити в споре "сороки" воспримут с воодушевлением.

В то же время сообщается, что от 10 до 12 клубов уже предоставили информацию в поддержку Премьер-лиги, речь идет о письмах и показаниях свидетелей. Среди этих клубов называются Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенхэм, Брайтон, Фулхэм и Вулверхэмптон.

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