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Манчестер Сити нашел неожиданную замену Сане среди экс-партнеров Малиновского

09:38 73 Читати українською
Манчестер Сити нашел неожиданную замену Сане среди экс-партнеров Малиновского
Леон Бейлі / Фото ФК Байєр

Действующий чемпион Англии нацелился на молодого таланта немецкого первенства.

Вингер Байера Леон Бейли попал на радары Манчестер Сити, сообщает Daily Mail.

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По мнению скаутов "горожан", 22-летний игрок из Ямайки станет достойнойною заменой Лерою Сане, который готовится покинуть Манчестер летом.

Трансферная стоимость Леона может достичь до 50 млн евро. Напомним, форвард до перехода в Байер защищал цвета Генка вместе с Русланом Малиновским. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Бейли провел 16 матчей, в которых отметился 5-ю голами и ассистом.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Лерой Сане Лерой Сане Байер Байер Трансферы Леон Бейли Леон Бейли Трансферы Манчестер Сити
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