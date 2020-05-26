Манчестер Сити нашел неожиданную замену Сане среди экс-партнеров Малиновского

Действующий чемпион Англии нацелился на молодого таланта немецкого первенства.

Вингер Байера Леон Бейли попал на радары Манчестер Сити, сообщает Daily Mail.

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По мнению скаутов "горожан", 22-летний игрок из Ямайки станет достойнойною заменой Лерою Сане, который готовится покинуть Манчестер летом.

Трансферная стоимость Леона может достичь до 50 млн евро. Напомним, форвард до перехода в Байер защищал цвета Генка вместе с Русланом Малиновским. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Бейли провел 16 матчей, в которых отметился 5-ю голами и ассистом.

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