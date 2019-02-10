Манчестер Сити нанес Челси самое позорное поражение в истории АПЛ

Лондонский Челси полностью провалил матч 26 тура чемпионата Англии против Манчестер Сити.

До сегодняшнего матча с "горожанами" Челси ни разу в АПЛ не пропускал 6 "сухих" мячей. Это поражение стало для лондонцев самым позорным в истории турнира.

Челси впервые в истории АПЛ пропустил 4 гола в первые 25 минут матча

Ранее самым большим розромом "аристократов" был поединок против Ливерпуля в 1996 году (1:5)

Благодаря этой победе Манчестер Сити набрал 65 очков и вернул себе первое место благодаря лучшей, чем у Ливерпуля, разнице голов. При этом команда Гвардиолы сыграла на матч больше. Челси остался 5-м – 50 очков.

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