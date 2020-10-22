"Это хорошее начало для нас, а в следующем туре мы едем во Францию, чтобы закрепить успех. На старте Порту создал нам немало проблем, но во втором тайме мы контролировали ситуацию. Хорошо, что в Лиге чемпионов есть пять замен и возможность ротации.

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Впрочем, есть плохие новости по Фернандиньо. Он получил травму в том же месте, что и в прошлый раз. Думаю, это надолго, 4-6 недель точно. Это большая проблема в условиях такой плотности матчей", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

До ноябрьского перерыва на матчи сборных "горожане" проведут еще 5 поединков – три в рамках АПЛ (Вест Хэм, Шеффилд Юнайтед и Ливерпуль) и два в Лиге чемпионов (Марсель, Олимпиакос).

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