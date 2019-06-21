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Манчестер Сити надеется завершить трансфер Родри на следующей неделе

20:03 64 Читати українською
Манчестер Сити надеется завершить трансфер Родри на следующей неделе
Родриго Эрнандес / ФК Атлетико

Хавбек Атлетико Родриго Эрнандес уже на следующей неделе может перейти в Манчестер Сити.

Манчестер Сити решил активировать клаусулу полузащитника Атлетико Родриго Эрнандеса, которая составляет 62 млн фунтов, сообщает Mirror.

Маркос Льоренте официально перешел из Реала в Атлетико

22-летним игроком также интересуется мюнхенская Бавария, которую ранее возглавлял нынешний наставник "горожан" Хосеп Гвардиола.

Атлетико уже перестраховался и приобрел на место Родри хавбека Реала Маркоса Льоренте за 40 млн евро.

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