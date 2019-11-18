Манчестер Сити надеется усилить защиту звездой РБ Лейпциг

Руководство Манчестер Сити продолжает искать варианты для качественного усиления наиболее проблемного звена команды.

Действующие чемпионы Англии обратили внимание на центрбека РБ Лейпциг Дайота Упамекано, информирует 90min.

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Тяжелая травма Ляпорта и нестабильность Стоунза привели к большим проблемам в защите команды Гвардиолы. Сам испанец надеялся обойтись внутренними резервами, однако перевод Фернандиньо и Родри в оборону не прибавил надежности в этой линии. Именно поэтому "горожане" готовы зимой сделать РБ Лейпциг предложение по Упамекано. Существенным аргументом англичан может стать контракт французского игрока с "быками", который заканчивается уже через 1,5 года.

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К слову, Упамекано пропустил начало текущей кампании из-за травмы, однако после своего возвращения неизменно выходит в основе РБ Лейпциг.

