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Манчестер Сити надеется усилить защиту звездой РБ Лейпциг

20:59 9 Читати українською
Манчестер Сити надеется усилить защиту звездой РБ Лейпциг
Дайот Упамекано / Reuters

Руководство Манчестер Сити продолжает искать варианты для качественного усиления наиболее проблемного звена команды.

Действующие чемпионы Англии обратили внимание на центрбека РБ Лейпциг Дайота Упамекано, информирует 90min.

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Тяжелая травма Ляпорта и нестабильность Стоунза привели к большим проблемам в защите команды Гвардиолы. Сам испанец надеялся обойтись внутренними резервами, однако перевод Фернандиньо и Родри в оборону не прибавил надежности в этой линии. Именно поэтому "горожане" готовы зимой сделать РБ Лейпциг предложение по Упамекано. Существенным аргументом англичан может стать контракт французского игрока с "быками", который заканчивается уже через 1,5 года.

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К слову, Упамекано пропустил начало текущей кампании из-за травмы, однако после своего возвращения неизменно выходит в основе РБ Лейпциг.

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Трансферы РБ Лейпциг РБ Лейпциг Дайот Упамекано Дайот Упамекано Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Германия
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