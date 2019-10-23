Манчестер Сити начнет строительство новой арены

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Динамо – Копенгаген: предматчевая пресс-конференция Алексея МихайличенкоЛига Европы — 17:09 439
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"Про що думав Пятов?": Мирон Маркевич критично оцінив нічию Шахтаря та Динамо у Лізі чемпіонівЛига чемпионов — 13:30 1850
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Шахтер – Динамо Загреб: помутнение Пятова, провалы флангов обороны и фирменное спасение от Додо в Лиге чемпионовЛига чемпионов — 01:54 7158