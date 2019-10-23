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Манчестер Сити начнет строительство новой арены

21:05 147 Читати українською
Манчестер Сити начнет строительство новой арены
Этихад Стэдиум / Фото ФК Манчестер Сити

В лагере Манчестер Сити решили, что одного Этихад Стэдиум им мало.

Манчестер Сити построит новую арену вблизи домашнего стадиона Этихад Стэдиум, сообщает The Sun.

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Новая арена будет крытой и будет вмещать 21 тысячу зрителей. Здание будет предназначено для проведения матчей NBA, музыкальных концертов, боев UFC и других массовых мероприятий. Стоимость строительства оценивается в 300 млн фунтов, арену планируют открыть уже через три года.

Футбольная команда Манчестер Сити продолжит проводить домашние матчи на Этихад Стэдиум.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Этихад Стэдиум Англия футбольные стадионы
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